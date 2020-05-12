İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta “Milli Tarım Yerli Tohum Projesi"

Sinop’un Gerze ilçesinde “Milli Tarım Yerli Tohum Projesi" başlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde “Milli Tarım Yerli Tohum Projesi" başlatıldı.


Gerze'nin Yaykıl köyünde bulunan 21 dönümlük belediye arazisinde hayata geçirilen projeyle tarımda verimin artırılması hedefleniyor. Korona virüs salgını sonrası ağırlık kazanacak projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği üzere Türk tarımını güçlendirme adına Gerze'de de ilk adım atılmış oldu. Tarımın ve üretmenin tekrar filizlenmesi, köylünün üreterek katkı sağlaması hususunda da destekleyici olacağı projede geçen haftalarda tarla sürme işlemlerinin ardından mısır, nohut ve fasulye ekildi.


Projeyi yakından takip eden Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasat zamanı tohum ve bakliyat desteğini buradan sağlayacaklarını açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.