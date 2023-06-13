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Sinop'ta motosiklet devrildi: 1 yaralı

Sinop’ta kasisten geçerken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sinop'ta kasisten geçerken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Karakum mevkisi Gazi Caddesi'nde 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.'nin kullandığı 34 CTY 420 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu sürücü E.D., yaralandı. E.D., çevredeki vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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