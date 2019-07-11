İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sinop Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi'nden Gelincik Mahallesi yoluna dönen Sadık Kuzu idaresindeki 57 KH 872 plakalı motosiklet, yola çıkmak isteyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.