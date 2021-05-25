Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Sinop'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, eski otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelincik istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Besim Kırışkil iradesindeki 57 Kf 200 plakalı motosiklet eski otogar mevkiine geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü Besim Kırışkil yaralandı. Durum çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kaza sonrası yolun ortasına savrulan yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından olası başka bir kaza durumuna karşı yol kenarına güvenli bölgeye taşındı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.