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Sinop'ta motosiklet sürücüsünde metamfetamin ele geçti

Sinop’ta emniyet güçlerince yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir motosiklet sürücüsünde 117 gram metamfetamin ele geçirildi, şahıs gözaltına alındı.

Sinop'ta emniyet güçlerince yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir motosiklet sürücüsünde 117 gram metamfetamin ele geçirildi, şahıs gözaltına alındı.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir motosiklet sürücüsünün üzerinde 117 gram metamfetamin tespit edildi. Sürücü gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden “Şehrimizin Huzur ve Güvenliği için Görevimizin Başında vatandaşlarımızın Yanındayız. Sinop İl Emniyet Müdürlüğümüzce 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganıyla suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

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