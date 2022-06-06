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Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı

Sinop’ta meydana gelen kazada motosikletten düşen kurye yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen kazada motosikletten düşen kurye yaralandı.


Kaza, saat 10.00 sıralarında Sinop Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 KK 114 plakalı kurye motosiklet sürücüsü M.E., seyir halindeyken yola çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yapmak isterken kayarak düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Emniyet güçleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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