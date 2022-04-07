Sinop'ta muhteşem sis manzarası

Kent merkezini kaplayan sis bulutları, etkileyici görüntüler oluşturdu.

Karadeniz'in en kuzey burnunda yer alan, kent merkezinin iki tarafının da denize açıldığı Sinop'u sis bulutları kapladı. Sabah saatlerinde soğuk olan, öğle saatlerinde ise hava sıcaklığının ani yükseliş gösterdiği ve nem oranının yüzde 97'lere ulaştığı kent merkezinde oluşan sis manzarası, Sinop Şahin Tepesi'nden görüntülendi. Hızlı şekilde hareket eden sis bulutları, kameralara yansıdı.