Sinop'ta namaz sonrası yöresel ikramlık dağıtıldı

Sinop'ta ‘Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla cuma namazı sonrasında ikramlık dağıtıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Türk Mutfağı Haftası' İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hafta boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerin son gününde Aleattin Keykubat Camii'nde kılınan cuma namazı çıkışında kurulan stantta cemaate lokum ve Boyabat ezmesi dağıtıldı.

Etkinliğe, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren katıldı.