İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta namaz sonrası yöresel ikramlık dağıtıldı

Sinop’ta ‘Türk Mutfağı Haftası’ dolayısıyla cuma namazı sonrasında ikramlık dağıtıldı.

Sinop'ta ‘Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla cuma namazı sonrasında ikramlık dağıtıldı.


Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Türk Mutfağı Haftası' İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hafta boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerin son gününde Aleattin Keykubat Camii'nde kılınan cuma namazı çıkışında kurulan stantta cemaate lokum ve Boyabat ezmesi dağıtıldı.


Etkinliğe, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.