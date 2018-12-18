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Sinop'ta nergis gelir kapısı oldu

Sinop’ta köylerde su kenarlarından toplanan nergis çiçeği yöre insanının gelir kapısı oldu.

Sinop'ta köylerde su kenarlarından toplanan nergis çiçeği yöre insanının gelir kapısı oldu.


Sinop merkez, Erfelek ve Gerze ilçesine bağlı köylerden toplanan nergis çiçeğinin demeti 2 ile 5 liradan satılıyor. Çiçek satıcısı Zahide Göktepe, son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle geçen yıllara oranla daha çok nergis yetiştiğini belirtti. Nergisin güzel kokusu nedeniyle tercih edildiğini ifade eden Göktepe, "Nergis çiçeğinin alıcısı çok. Günde yaklaşık 150 demet nergis satıyoruz. Satışlardan çok memnunuz" dedi.

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