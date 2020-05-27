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Sinop'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu

Sinop’un Türkeli ilçesinde nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu.


İlçenin Tümerkan Mahallesi Hamza Yıldırım Sokak'ta yaşayan Muharrem Özdemir, yok kenarında nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de ender görülen balaban kuşunu buldu.


Vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri kuşun bulunduğu adrese gitti.


Halsiz düştüğü anlaşılan balaban kuşunu teslim alan ekipler, tedavisi için Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Türkiye'de ender görülen bu kuşun, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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