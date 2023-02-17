Sinop'ta ocak ayında 234 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Sinop'ta 2023 yılı Ocak ayında 234 konut satıldı.

TÜİK 2023 yılının Ocak ayında Sinop'tan gerçekleşen konut satış verilerini açıkladı. Sinop genelinde konut satışları 234 adet olarak kaydedildi. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttığı görüldü. Ocak ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 63. il oldu.

Sinop'un en çok konut satışı gerçekleşen ilçesi 74 adet ile Gerze olurken, merkez ilçede 68 konut satıldı. Sinop genelinde ipotekli konut satışları 33 adet olarak açıklandı. İlk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 79 artarak 88 adet oldu. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 6 artarak 146 adet olarak belirlendi.