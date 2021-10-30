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Sinop'ta Off-Road 4. Ayak Yarışları

Sinop’ta, 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 4.

Sinop'ta, 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları start aldı.


Sinop'un Akliman mevkii orman etabıyla başlayan organizasyonda 24 sürücü mücadele etti. Yarışmacılar, Hamsilos'taki 11,5 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçerek yarışma servis alanına ulaştı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Sinop Off-Road Kulübü Başkanı Bülent Cevdet Durdu, “Bugün orman etabı dediğimiz 11 buçuk kilometrelik bir etabımız var. Etap gayet keyifli. Çamur. Off-roadda görülmeyen şeyler oluyor burada. Bundan önceki off-roadların etapları biraz kuru oluyordu. Ama burada arkadaşlarımız çamura doyacaklar diye düşünüyoruz. 24 araçla start aldık bugün için. Bugün yaklaşık 4 etap koşulacak burada. 11 buçuk kilometrelik etabı 4 sefer geçeceğiz. Gün sonunda puanlama yapılacak. Yarın için tekrar start almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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