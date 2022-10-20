Sinop'ta öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı

Sinop Belediyesi'nce her yıl okul sezonu başında düzenlenen ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı bu yıl da tekrarlandı. Sinop'ta yaşayan 220 öğrenciye toplam 110 bin TL değerinde kırtasiye yardımı, 55 öğrenciye de toplam 16 bin TL değerinde okul kıyafeti yardımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için her yıl yardımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.