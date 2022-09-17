Sinop'ta öğrencilerin güvenliği için denetimler sürüyor

Sinop'ta yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcında çocukların huzur ve güvenliği için emniyet personelince denetim ve uygulamalar sürüyor.

Türkiye'de 2022-2023 yılı yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde her gün 109 emniyet personeli ve 33 motorize ekibin katılımıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulamaları sürdürülüyor. Yapılan uygulamalarda 40 kahvehane, 34 market büfe, 5 içkili yer, 7 şans oyunu bayi, 10 internet kafe, 8 oyun salonu, 27 park bahçe ve 35 metruk bina uygulama tarihlerinde her gün kontrol edildiği, bin 736 kişinin GBT sorgusu yapıldığı kaydedildi. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca il genelinde uygulama süresince 288 okul servis aracı kontrol edilerek 7 servis aracına idari para cezası uygulandı.