Sinop'ta öğrencilerin karne heyecanı

Sinop'ta öğrenciler tüm Türkiye'de olduğu gibi karne heyecanı yaşadı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi sona ermesiyle Sinop genelinde öğrenciler karnesini aldı. İstiklal İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere ise karnelerini öğretmenleri verdi. Karne töreni sonrası konuşan Sinop İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı, “Sevgili velilerimiz ve değerli misafirlerimiz. Sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyor hoş geldiniz diyorum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılını yine birbirinden farklı ve özgün çalışma ve yine sayısız birçok başarı ve ödülle tamamladık. Ben yıl boyunca şahsıma ekibime okulumuza ve en tabii ki çocuklarınıza duyduğunuz güven ve tüm destekler için siz değerli velilerime tek tek teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bugün aldığı karneleri geçen hafta sizlerin aldığı veli Karnesi ile bağdaştırarak değerlendirmenizi öneriyor ve herkese keyifli huzurlu bir tatil diliyorum. Bir çok başarı dedik biz rutin İstiklal Marşı törenlerimizde aylık olarak farklı etkinliklere katılan ve birçok başarıya imza atan çocuklarımızı buraya davet ediyor ve tebrik ediyoruz. Tatile çıkmadan üzerimizde de kalmaması için yüzme yarışmalarında okulumuzu gururlandıran hemen hemen her dalda hem okul hem de birey olarak ödül alan okulumuz yüzücülerini de buraya davet etmek istiyorum. Adet olduğu üzere bu yılki okul sıralamamızı da açıklayarak törenimizi tamamlayalım. Evet, çocuklarım bir sınıf daha atladınız. Eylül ayında sizleri büyük bir sevgiyle yeni sınıflarını da bekliyor olacağız ve uğurladığımız mezun öğrencilerimiz sizlere de bundan sonraki öğrenim hayatlarınızda başarılar diliyorum. Sevgili ailelerinize okulumuza verdikleri tüm destekler için teşekkürler ediyorum. Bu duygularla herkese tekrar iyi tatiller diliyor, Allah'a emanet diyorum” dedi.