Sinop'ta 'Öğretmenler Günü' kutlamaları

Törende öğretmenler ve öğrenciler şiir ve müzik dinletisi ile gösteriler düzenledi.

Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk heykeline İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler Sinop Kültür Merkezi'nde devam etti.

Törende günün anlam ve önemi konuşmasını yapan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, görevi başında şehit düşen tüm öğretmenlere ise Allah'tan rahmet diledi.

Ardından Sinop Borsa İstanbul (BİST) Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından şiir ve müzik dinletisi düzenlendi, öğretmenlik yemini hatırlatıldı.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sinop'a bağlı Gerze, Durağan, Türkeli, Ayancık, Boyabat, Erfelek, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli törenlerle kutlandı.