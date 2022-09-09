Sinop'ta öğretmenlere ve velilere uygulamalı ilk yardım eğitimi

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi ekipleri tarafından Atatürk İlkokulu'nda öğretmenlere ve velilere uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın hayat kurtardığı farkındalığıyla Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından yaşanabilecek durumlara müdahale edilebilmesi amacıyla verilen 'ilk yardım eğitimleri' aralıksız sürüyor. ‘Dünya İlk Yardım Günü' etkinlikleri kapsamında dün Atatürk İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Süheyla Arslan ve eğitmenler Burcu Özvin Genç, Nebahat Bacı Kaynar ve Nuray Mergen'den oluşan ekip tarafından öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik açılan stantta ilk yardım ile ilgili sorulan sorulara cevaben veliler tarafından istenilen uygulamalar gösterilerek ilk yardımın önemine dikkat çekildi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Süheyla Arslan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde 82 merkez tarafından öğretmen, veli ve öğrencilere ilk yardım eğitimleri verildiğini hatırlattı. Süheyla Arslan, "Bizler de bugün burada ‘Dünya İlk Yardım Günü' kapsamında standımızı açtık. Standımızda genel bilgilendirmenin yanı sıra uygulamalı olarak eğitimler veriyoruz. Temel yaşam desteğinin yanı sıra özellikle çocuklarımızda solunum yolu tıkanıklıkları dediğimiz durum yaşandığında Heimlich manevrası dediğimiz manevra ile nasıl kurtarılacağını uygulamalı şekilde anlatıyoruz. Yine çocuklara özgü okulda daha çok olabilecek kaza sonuçlarına yönelik kırık, çıkık, burkulmalarda ,dış kanamalarda( özellikle burun kanaması ), ani bayılma durumlarında, epilepsi krizleri gibi bir çok konuda nasıl müdahale edileceği üzerinde bilgilendirme yapıyoruz. Tabii, öğrencilerimizden, velilerimizden ve öğretmenlerimizden gelen soruları da burada cevaplıyoruz. Faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum” dedi.