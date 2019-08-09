Sinop'ta Oku, Anla, Yaşa programı düzenlendi.

Sinop Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından burada açıklamalarda bulunan Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Barlak, “Sevgili Peygamberimiz 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir' diye buyuruyor. Biz de Peygamberimizin tavsiyesi üzerine çocuklarımızı buraya getirdik. Kıymetli misafirler, günümüzün en büyük problemlerinden biri biliyorsunuz çocuklarımızın yetişmesi. Çocuklarımızın eğitimi ve yetişmesi bizim elimizde. Ama bizden çok uzak davranışlarla yetişiyorlar. Bunda en büyük etken günümüzün en büyük problemi sosyal medyadır. Bu açıdan bakacak olursak bizlerin çocuklar üzerinde çok büyük sorumluluklarımız olduğunu görüyoruz. 10 yıl sonra çocuğumuzun nasıl olmasını beklediğimizi bir hayal edelim gelecekte nasıl olmasını bekliyorsak inşallah o şekilde görmeyi bize nasip etsin. Ama bu rastgele olabilecek bir şey değil siz de biliyorsunuz ki bunlar sürekli takip isteyen şeyler anne-baba olmak kolay değil. Hayatta hiçbir şey kolay değil. Allah bunca şeyi yaratmışsa bizde basit bir sebep için dünyaya gelmedik. Bizim de hayatımız da çok ciddi sorumluluklarımız var. Hiçbir şey boş vermeye gelmiyor. Her şey belli bir düzende yürüyor. Madem durum bu kadar ciddi, bizim de hayata ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

Barlak'ın açıklamalarının ardından program dualarla sona erdi.