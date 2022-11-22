İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta okul çevrelerinde denetim

Sinop’ta çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi uygulaması gerçekleştirildi.

Sinop'ta çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi uygulaması gerçekleştirildi.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde ‘çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi' yapıldı. Uygulamaya 94 personel ve 33 motorize ekip katılırken, denetimlerde 452 şahıs, 120 servis aracı, 88 iş yeri ile 40 park bahçe kontrol edildi. Kimlik sorgularında aranması bulunan 1 şahıs yakalanırken, 1 servis aracına ise 427 TL idari par cezası uygulandığı kaydedildi.

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