Sinop'ta okul servisi yangını

Sinop'ta seyir halindeki okul servis minibüsü, aniden çıkan elektrik arızasından dolayı bir anda alev aldı.

Olay, Kumkapı mevkisinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Evrek'e ait olduğu öğrenilen 57 S 0138 plakalı minibüs, öğrencileri almak için gittiği okul yolunda seyir halindeyken birden alev aldı. Yangın, bütün aracı sararken araç kullanılamaz hale geldi. Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin olaya zamanında müdahale etmesi muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.