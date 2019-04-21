Sinop'ta okul sporları halk oyunları yarışması düzenlendi.

Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada konuşma yapan Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş; “Çok uzaklardan gelen öğrenci arkadaşlarımız ve hakem arkadaşlarımız, Türkiye'nin en mutlu kenti olan Sinop'a hepiniz hoş geldiniz. Halk oyunları gönül işidir, halk oyunları sevda işidir. Halk oyunları geçmişteki birikimimizi, kültürümüzü, zenginliklerimizi geleceğe aktarmaktır. Bugün burada misafir ettiğimiz halk oyunları ekiplerimiz geçmişteki birikimimizi, kültürümüzü, zenginliklerimizi bugün burada bizi aktaracaklar. Bizler sizleri burada misafir ettiğimiz için mutluluk duyuyoruz"dedi.

25 ilden katılım sağlanılan yarışmada yarışmacılar sundukları gösterilerle jüri üyelerinden not aldılar. Alınan notlar sonrasında düzenlemeli gruptan Artvin Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi birinci olurken, Gençler Grubundan ise Kilis Mehmet Hanifi ve Ökkeş Çümbüş Anadolu Lisesi birinci oldu.

Yarışmacılar ödüllerini protokol ve jüri üyelerinden aldı.