Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop'ta Bahçeler Plajı'na yunus ölüsü vurdu.

Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yunus ölümlerinin araştırılması gerektiğini belirterek, "15 Nisan'da bilindiği üzere av yasağı başladı. Tekneler balığa çıkmadığı için bu günlerde yaşanan yunus ölümleri, balıkçı teknelerinden kaynaklı bir durum olmadığını düşünüyoruz. Av yasağından önce açıklarda olan teknelerden darbe alan yunuslar daha yeni yeni kıyıya vurmaya başlamış olabilir” dedi.

Sinop'ta geçen yıl bu tarihlerde 25 ölü yunus kıyıya vurmuştu.