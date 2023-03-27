İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop’ta sahilde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.

Sinop'ta sahilde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.


Sinop Karakum plajında çalışan görevliler sahilde ölü bir yunus gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusu inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.


Bu arada kentte geçen yıl da çok sayıda ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti.

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