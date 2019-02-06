Sinop'ta “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlenen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi Sinop'ta da başladı.

Programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, kamu kurum müdürleri, STK'lar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Valilik Kavşağı'nda düzenlenen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemine katılan Sinop Valisi Köksal Şakalar basına açıklamalarda bulundu.

Vali Köksal Şakalar burada yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de 81 ilde, tüm ilçelerimizde aynı saatte yayaların öncülüğüne dikkat çekmek için böyle bir eylem yapıyoruz. Farkındalık oluşsun. Sürücülerimiz, yayalarımız bunu görsünler diye. Ortalama 1700 tane yayanın trafik kazalarında vefat ettiği bilgisi var. Bu çok yüksek rakam. Gelişmiş ülkelerde biliyorsunuz yayalar yola adımını attığında şoförler onlara yol veriyorlar. İnşallah kendi ülkemize bunu görmek nasip olur. Daha dikkatli olur şoförlerimiz. Yayalarımız da özellikle çocuklarımız, öğrencilerimiz de çok rahat bir şekilde trafik polisinin, trafik ışıklarının olmadığı geçiş noktalarından da rahatlıkla geçebilirler” dedi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla bugün 81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında eylem yapıldı. Bütün illerde eş zamanlı yapılan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu.

Sinop'ta ki eylem 12.00-13.30 saatleri arasında, Valilik Kavşağı'nda gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan düzenleme ile “Yaya Öncelikli Trafik” anlayışı yasal bir zemine oturtulmuştu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken “yavaşlamak”, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa “ilk geçiş hakkını vermesi” zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla eylem gerçekleştirildi.