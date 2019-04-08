Sinop'ta orman yangını

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Akça söğüt Göller mevkisinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın bölgede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yangın söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.