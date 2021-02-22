Sinop'ta oto hırsızlık operasyonunda 26 araç ele geçirildi

Yapılan operasyonda toplamda 26 araç ve çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi.

Çeşitli yöntemlerle farklı illerden çalınan araçları Sinop'a getirerek parçalamak suretiyle satışa arz eden veya oto değiştirme (change) işlemine tabi tutan, hacizli-yakalamalı araçları da bu amaçla kullanarak haksız kazanç elde eden şahısların içerisinde bulunduğu suç organizasyonunun deşifre edilmesi amacıyla Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Oto hırsızlık ekiplerinin yapmış olduğu saha ve teknik çalışmalar, şüpheli analizleri ve tanık beyanları doğrultusunda adresler tek tek tespit edilerek, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 8 ekip ve 32 personelin katılımları ile tespit edilen toplam 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yoğun kar yağışı altında yapılan aramalar neticesinde, bu adreslerde 7 adet kısmen parçalanmış hacizli-yakalamalı araç, 16 adet şasesi işlem görmek suretiyle kapatılmış araç, 3 adet şase ve motor kısımlarının değiştirme (change) olduğu değerlendirilen araç, 25 adet motor beyni, 1 adet çalıntı kaydı bulunan araç ruhsatı, çok sayıda farklı marka ve model araçlara ait parçalar, ruhsatlar ve plakalar ele geçirildi. Olay kapsamında yakalanan 3 şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikat işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şahıslar mahkemeye çıkarılmak üzere bugün adliyeye sevk edildi.