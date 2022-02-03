Sinop'ta otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Sinop'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 03.00 saatlerinde Sinop-Erfelek yolu Çelenköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 KB 647 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Remzi Özdağ(65), direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özdağ ve yanında bulunan Yılmaz Özdemir(48), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşların aracı görüp 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Erfelek İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.