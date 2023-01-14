Sinop'ta otomobil çalan 2 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık'ta kent merkezinde 3 şahıs gözüne kestirdiği bir otomobili çaldı. Araç sahibi, durumu fark etmesi üzerine olayı 112'ye bildirdi. Harekete geçen Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, aracı takibe alarak incelemelere başladı. Aracın bulunduğu yerin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.