Sinop'ta otomobil göle düştü: 1 ölü

Sinop'un Erfelek ilçesinde virajı alamayan otomobilin göle düştüğü trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Erfelek Barajı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Türk'ün kullandığı 57 AS 198 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak göle düştü. Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan 23 yaşındaki Onur Türk'ün hayatını kaybettiği bildirildi. Genç sürücünün cansız bedeni Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.