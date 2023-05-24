İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta otomobil ormanlık alana düştü: 1 yaralı

Sinop’ta kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan ormanlık alana düşerek ağaca çarptı, kaza sürücü yaralandı.

Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan ormanlık alana düşerek ağaca çarptı, kaza sürücü yaralandı.


Kaza, saat 20.45 sıralarında Fatih Caddesi Adliye Ek Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö.'nün kullandığı 57 KL 389 plakalı otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından merdivene çarparak binanın yanındaki ormanlık alana düştü. Bir ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü İ.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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