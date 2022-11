Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ayancık-Sinop karayolu Aliköy mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayancık istikametinden Sinop istikametine seyir eden Ümit C. (36) yönetimindeki 57 HD 714 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özgür K. yönetimindeki 34 LB 3964 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 57 HD 714 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kazada araçtaki Elvide Kalyon (82), İlknur Özlem C. (30), Sümeyye Elif C. (5), Betül Zehra C. (6 aylık bebek) ve sürücü Ümit C. (36) yaralandı. Yaralılardan Elvide Kalyon kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, durumu ağır olan Cemile Ç. (62) ise Sinop Devlet Hastanesine sevk edildi.