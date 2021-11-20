İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ayancık-Sinop karayolunda C.Ö. idaresindeki otomobil, Ali köyünden Ayancık ilçe merkezine seyir halindeyken Denizciler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.


Kazada anne C.Ö. ile oğlu Ş.Ö. hafif şekilde yaralandı.


Ormanlık alana uçan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.