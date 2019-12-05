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Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Sinop’ta otomobilin şarampole uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobilin şarampole uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sinop-Boyabat kara yolu istikametinde Derecuma mevkisinde Ensar Özdem'in kullandığı 57 DH 537 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü Ensar Özdem ile araçta bulunan Tolga Yeşilyurt, Mithat Erol, Serkan Akkoyun ve Onur Karabacak yaralandı.


Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerinde takla atarak yol kenarına düşen aracı kurtarma çalışmaları başlatıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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