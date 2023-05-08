Sinop'ta otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'ta kontrolsüz şekilde anayola çıkan traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ön camdan dışarı fırlayan 2 kişi yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Ayancık-Sinop yolu Yeniçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'nin kullandığı 57 AP 171 plakalı otomobil, seyir halindeyken yan yoldan kontrolsüz ana yola çıkan H.D.'nin kullandığı 57 KL 29 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan şoför M.Y. ile yolcu S.C., patlayan ön camdan dışarı fırladı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil ve traktör çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken yolda temizlik çalışması yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.