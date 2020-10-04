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Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sinop’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Boyabat istikametinden Sinop'a doğru seyir eden Mustafa T.'nin kullandığı 34 ZH 96 62 plakalı otomobil, Tıngır köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Kılıç'a (55) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaya, yol kenarındaki bariyerlerin arasına sıkıştı. Aracını durdurarak hareketsiz bir şekilde yatan Kılıç'ın yanına gelen sürücü, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu.


Kısa süre sonra polis ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından dört çocuk annesi Nazmiye Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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