Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop'ta motosiklet ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. hakimiyetindeki 57 KL 209 plakalı otomobil, Kaledibi Aralığı yönüne dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen A.S.E. hakimiyetindeki 57 AS 462 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören polis ekipleri bölgeye ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında hasar alan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.