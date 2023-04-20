İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop’ta otomobilin motosikletle çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobilin motosikletle çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatih Caddesi Pervane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E.'nin kullandığı 57 AAN 464 plakalı motosiklet seyir halindeyken, kavşaktan çıkarak karşı istikamete girmek isteyen M.B.'nin kullandığı 57 AV 850 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.