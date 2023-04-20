Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop’ta otomobilin motosikletle çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop'ta otomobilin motosikletle çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatih Caddesi Pervane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E.'nin kullandığı 57 AAN 464 plakalı motosiklet seyir halindeyken, kavşaktan çıkarak karşı istikamete girmek isteyen M.B.'nin kullandığı 57 AV 850 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.