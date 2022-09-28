Sinop'ta palamut 10 liraya düştü

Karadeniz'de avlanan balıkçılar tonlarca palamutla kıyıya dönüyor. Sinop'ta bol miktarda avlanan palamudun tanesi 10 TL'ye kadar geriledi.

Av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar Karadeniz'de ağlarını atmayı sürdürüyor. Deniz suyunun soğumasıyla bol miktarda avlanan palamut balıkçıların yüzünü güldürüyor. Tonlarca yakalanan palamudun fiyatı balık tezgâhlarına da yansıdı. Balıkçı esnafı ise vatandaşa ucuz balık satmanın sevincini yaşıyor.

Sezonun güzel ilerlediğini söyleyen balıkçı Hüseyin Baş, “Bu sezonda yaptığımız balıkçılığı hiçbir dönemde yaşamadık. Tutulan palamutlar çok, denizde daha fazlası da var. Fiyatlar da uygun olduğundan dolayı vatandaşımız da alabiliyor. Tabi iriliğine göre fiyatları yükselebiliyor, ince boy palamut 10 TL'ye düştü. Boyutuna göre bir kiloya yakın palamut 40 TL'ye kadar yükseliyor” diye konuştu.

Ayrıca balıkçı Baş, vatandaşların genellikle fiyatı düşükken alarak buzluğa stokladığını da sözlerine ekledi. Vatandaşlar ise balığın bollaşmasından memnun olduklarını dile getirerek Karadeniz'in gözde yiyeceklerinden olan balığı ucuz fiyatlara almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.