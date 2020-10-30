İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta palamut küstü, fiyatlar uçtu

Sinop’ta palamut geçen günlerde 15 TL’den satılırken, bir hafta sonra 27,5 TL’ye yükseldi.

Sinop'ta palamut geçen günlerde 15 TL'den satılırken, bir hafta sonra 27,5 TL'ye yükseldi.


Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, palamuttun kısa sürede durgunluk dönemine girdiğini ifade etti. Gündoğdu, palamut fiyatının artışına ilişkin, "Tezgahta geçen hafta 15 liraya sattığımız palamutlar, şu an 27,5 lira. Balıklar 800 ile 900 gram civarı geliyor. Palamutta biraz azalma var ama gene de devam ediyor. Bunda havaların da etkisi var tabii ki. Havalar sıcak gidiyor, daha kış gelmedi. Palamut için bir bolluk beklemiyoruz artık, bu balık akan bir balık. Onun için palamut olmasa da mezgit, sarkan balıkları var. Hamsi yavaş yavaş çıkmaya başladı. Onun da bol olacağını öngörüyoruz. Şu an tezgahlarda mezgit 25 TL, levrek ve çinekop 60 TL” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.