Sinop'ta park halindeki otomobil evin balkonuna girdi

Sinop'ta park halindeyken kendiliğinden hareket eden otomobil bir evin balkonuna girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç evin balkonunda asılı kaldı.

Kaza, Ada Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yazıcı 57 AAJ 763 plakalı Tofaş Doğan marka/model otomobilini park ederek eve girdi. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle araç kendiliğinden hareket ederek bir apartmanın giriş katındaki balkona çarparak asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Balkonda asılı kalan araç çekici yardımıyla çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Araç sahibi Hüseyin Yazıcı ise olayı şöyle anlattı: "Ben aracımı park ettim evdeydim. Araç oradan hareket etmiş, kayıp buradan balkona çarpmış. Allah korudu ki cevrede kimse yokmuş.”