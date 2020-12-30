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Sinop'ta parklar cıvıl cıvıl

Sinop’ta çocuklar güneşli havada eğlendi.

Sinop'ta çocuklar güneşli havada eğlendi. Korona virüs salgınında yeni normalleşme süreci devam ederken, güzel havayı fırsat bilen Sinoplular parklara akın etti.


Sinop'ta, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençler ve çocuklar, kendilerine tanınan saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte, 20 yaş altı gençler ve çocuklar, 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkarak güneşli havada eğlendi. Parkları sesleri ile şenlendiren çocuklara ebeveynleri eşlik etti. Çocuklar ve bazı gençler de sahilde gezinti yaparak, bisiklet sürerek güzel havayı değerlendirdi.


Çocuklarını parka getiren bazı vatandaşlar, "Çocuklarımız evde artık sıkıldı. Havayı biraz güzel bulunca kendimizi dışarı attık. Bizler de fırsattan istifade parka geldik. Çocuklarla birlikte parkta oyalandık, çok mutlu oldular. Bir hastalık hepimizi eve kapattı. Bir an önce şu hastalıktan kurtulsak da ülkece rahat etsek" dediler.

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