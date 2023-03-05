Sinop'ta patpat ikiye bölündü: 1 yaralı

Sinop'ta patpat olarak bilinen tarım aracının çeki demirinin kırılması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'nin kullandığı patpat olarak bilinen tarım aracı, seyir halindeyken ön kısmından bağlantıyı sağlayan çeki demiri kırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarına devrildi. Kazada şoförün yanındaki yolcu M.E. yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patpat ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.