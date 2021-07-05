Sinop'ta pazara gelenler için randevusuz aşı merkezi kuruldu

Her hafta pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar için bugünlere özel olarak Cumhuriyet İlkokulu'ndaki merkez faaliyete geçirildi.

Okulun dışına asılan yazı ile duyurusu yapılan merkeze ilk gün ilgi yoğun oldu. Pazara alışveriş yapmak için gelenler, alışverişini yapıp geri dönenler ve iş yoğunluğundan fırsat bulmayan esnaf yakınındaki bu merkezde aşısını yaptırdı. İki farklı aşı çeşidi de burada vatandaşlar için hazır tutuldu. İlk doz veya ikinci doz aşısını olmak için buraya gelenler yapılan kısa bir kayıt işleminin ardından randevusuz olarak hizmete ulaşım sağlayabildi. Açılan 2. randevusuz aşı merkezi olma özelliğini taşıyan bu merkezle ildeki aşılama oranlarının daha da yükseltilmesi amaçlanıyor. Sinop'ta 5 Temmuz 2021 saat 18.59 itibarıyla 113 bin 762 birinci doz, 65 bin 24 ikinci doz olma üzere toplamda 185 bin 223 doz aşı yapılmış durumda.

Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Murat Gümüş, “Bugüne kadar açtığımız 2. merkezimiz oldu. Daha önce Aşıklar Düğün Salonu'nda bir merkezde aşılama yapıyorduk. Pazarın kurulduğu günlerde özellikle aşı yaptırabilecek kişilerin yoğunluğunun arttığı düşünülerek pazar alanının yanında bir okulda da randevusuz aşı merkezi açmayı düşündük. Vatandaşlarımızın da ilgisiyle karşılaştık. İlerleyen günlerde de bu ilginin daha da artmasını Yoğun bir aşılama yapmayı bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda tüm nüfusumuzu aşılayarak toplumsal bir bağışıklık sağlama adına önemli bir adım atmış oluruz. Aşı olmazsak Kovid-19'a yakalandığımızda ağır geçirme ihtimalimiz daha fazla olacaktır. Aşı bunlardan korunmamıza fayda sağlayacaktır Aşı yaptırmamız kendimiz için fayda sağlayacaktır. Vatandaşlarımızı Pazartesi ve Perşembe günleri 9.30 – 16-30 saatleri arasında randevusuz olarak aşılarını yaptırmaları için merkezimize bekliyoruz” dedi.

Pazarda esnaflık yapan ve aşı olmak için merkeze gelen Elif Akarsu Karakeskin, “Bizim için çok büyük kolaylık. Çünkü esnaflık yapan insan boş vakit bulmakta zorlanıyor. Biz hem ev hanımıyız. Hem esnafız. Hem çocuklarımızla ilgilenmemiz gerekiyor. Vakit bulmak zor. Ama bu şekilde ayağımıza geldiği için çok memnunuz. Herkesin gelip aşı yaptırmasını tavsiye ederiz. Sağlıkçılar hastanede bizim için çalıyor buraya ayağımıza kadar geliyorlar onlara da çok teşekkür ederiz” diye konuştu.