Sinop'ta pazarda durgunluk

Sinop'ta semt pazarlarında durgunluk dikkat çekti.

Tezgahlarda satışa sunulan ürünleri almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından, esnaflar ise aracıların koydukları fazla kardan yakındı.

Sinop'ta Kapalı Pazaryeri esnafı Gökhan Güller konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fiyatlar halk için çok yüksek. Bu sıkıntı bizden kaynaklanmıyor, maliyetten kaynaklanıyor. Mesela nakliyat, üretim, gübre fiyatı, ilaç fiyatı bunlardan kaynaklanıyor. Fiyatların bu şekilde ilerlemesinin ardından vatandaş 1 kilo alacaklarına, ihtiyaçları da var belli oluyor. Bu zamana kadar hiç tane işi alınmıyordu, tane işi alıyorlar mesela. Salatalık olsun, biber olsun, domates olsun. Bunlarda ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ekonomik sıkıntılar fiyatlara da ister istemez yansıyor" dedi.

Pazar alışverişi yapan Hayriye Yılmaz ise, “Pazar fiyatlarından hiç memnun değilim, şikayetçiyim. Çok pahalı her şey, hayat çok pahalı. Ne olacak böyle nereye gidiyoruz. 4 tane biber aldım, 1 tane brokoli, 1 tane koca lahana, bir mısır çorbalığı ve temizlik ürünleri aldım ihtiyaçlarım olan. Burası inanır mısın 50 TL tuttu. Daha da çıkmam bu hafta pazara. Emekliyim, emekli maaşıyla anca bu kadar harcama yapabiliyorum. Ben de isterim alim kolum dolu dolu eve gitmek ancak ekonomi bizleri tane işi almaya zorluyor. Pirinç almış başını gitmiş, fasulye almış başını gitmiş, nohut desen hiç alamıyorsun. Sebze almak istesek onlarda çok pahalı. Ucuza hiç bir şey kalmamış. Ekmek olmuş 10 TL" diye konuştu.