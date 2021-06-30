Sinop'ta pekmez sezonu açıldı

Sinop'un köylerinde dut, armut, karpuz, erik gibi meyvelerden pekmezler yapılıyor.

Dutun olgunlaşmasıyla, sabahın erken saatlerinde bahçelere giden aileler, öncelikle ağaçlardan silkelenen dutları topluyor. Toplanan dutlar özenle ayıklanıp yıkandıktan sonra pekmeze dönüştürülmek üzere dev kazanlara konularak, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Kaynayan dutlar süzme sepetlerine aktarılırken üzerine ağırlık koyarak süzme işlemi yapılıp dut posası ve şırası ayrılıyor. Şıralar, şıra kazanlarına aktarılıp tekrar kaynamaya bırakılıyor. Kıvamına ulaşan pekmez ateşin üzerinden alınıp muhafazalı kaplara konarak serin bir yerde bekletiliyor. Dutun yolculuğu 10-15 gün içerisinde renginin koyulaşması ve kıvam alarak pekmeze dönüşmesi ile son buluyor.

Yapımı tamamlanan pekmezle aileler kışlık hazırlıklarını yapmalarının yanı sıra hem kendi çevresine dağıtıyor hem de satarak ekonomik kazançta sağlıyor. Dut pekmezi kilosu 60 TL'den alıcı buluyor.