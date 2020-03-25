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Sinop'ta polis, 65 yaş üstü kardeşler için odun kırarak soba yaktı

Sinop’un Durağan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev alan polisler, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaşın üzerindeki iki kardeş için odun kırıp soba yaktı.

Sinop'un Durağan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan polisler, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaşın üzerindeki iki kardeş için odun kırıp soba yaktı.


Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında polisler, aynı evde yaşayan Recep (66) ve Reşit Karaboğa (69) kardeşleri ziyaret etti. Kardeşlerin temel ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, evdeki sobanın yanmadığını fark etti.


Bunun üzerine önce evin bahçesinde odun kıran ekipler, daha sonra sobayı yakarak, kardeşlerin ısınmasını sağladı.


Karaboğa kardeşler ise polislere destekleri için teşekkür etti.

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