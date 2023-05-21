Sinop'ta polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı

Sinop'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yabancı uyruklu şahıslara ait 11 pasaport ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince il merkezinde yapılan şok uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. İncelemelerde 57,89 gram metamfetamin, 4 ekstazi hap ve 11 yabancı uyruklu kişilere ait pasaport ele geçirildi. Otomobildeki 1 şahıs gözaltına alınarak, hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, araçtan çıkan pasaportlarla ilgili emniyet güçlerince detaylı inceleme başlatıldı.