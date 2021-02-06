İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta polisten sıkı denetim

Sinop’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde polis ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerle ihlallere geçit vermiyor.

Sinop'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde polis ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerle ihlallere geçit vermiyor.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmesini önlemek adına tedbirler aldı. Bu kapsamda polis ekipleri gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de yoğun mesai yapıyor.


Trafiğin yoğun olarak geçtiği çeşitli noktalarda araçlara yönelik uygulamalarla kısıtlama ihlallerinin önüne geçiliyor. Valilik Kavşağı'nda yapılan uygulamada ekiplerce kontrol noktasında durdurulan sürücülere izin belgeleri soruldu. Vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması da gerçekleştirildi. Denetimde bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.