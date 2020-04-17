Sinop'ta Psikososyal Destek Hattı

Korana virüs salgını sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek vermek amacı ile Sinop İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere "Psikososyal Destek Hattı" açıldı.

Psikososyal Destek Hattı hizmet biriminde çalışan personeller Sağlık Müdür V. Uzm. Dr. Mehmet Usta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş tarafından ziyaret edildi. Verilen hizmetler ve çalışma yapısı ile ilgili bilgilere veren Uzm. Dr. Mehmet Usta, “Kovid-19 pandemisi toplumun tüm kesimlerinin hazırlıksız yakalandığı, belirsizlik ve stres oluşturan, beraberinde izolasyon, karantina gibi daha önce yaşantımızda olmayan kavramları bize deneyimleten kaygı verici bir süreç meydana getirdi. Pandemi, gerek toplumun ruhsal olarak daha kırılgan kesimleri (daha önce psikiyatrik tanısı olan, bağışıklığı zayıf olan, 65 yaş üstü, çocuk, engelli, hamile, vb.) gerekse bu süreci geçirirken çeşitli zorluklarla karşılaşan toplumun geneli açısından ruh sağlığı ile ilgili hizmetlere erişim ihtiyacının arttığı bir süreci ortaya çıkardı. Bu dönemde yaşadıkları kaygı, üzüntü, korku, stres gibi duygularla baş edemeyen, aile içi iletişim gibi sorunlar yaşayan, çocuklarıyla ilgili danışma ve bilgilenme ihtiyacı olan vatandaşların ruh sağlığı hizmetine erişimlerini sağlamak üzere bir hat oluşturduk. Psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorsanız haftanın 7 günü saat 08.00-20-00 saatleri arasında 0(368) 261 4457 nolu telefon numarasından bize ulaşarak psikolog ve sosyal çalışmacılarımızla görüşebilir, uzman kişilerden yardım ve destek alabilirsiniz. Pandemi sürecinde vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımıza psikososyal destek vermek amacıyla hizmete açtığımız bu birimde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde alanında uzman 2 psikolog ve 5 sosyal çalışmacı vatandaşlarımıza hizmet verecektir” dedi.