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Sinop'ta Ramazan ayında balık fiyatları düştü

Sinop’ta Ramazan ayı itibariyle balık fiyatları geriledi.

Sinop'ta Ramazan ayı itibariyle balık fiyatları geriledi.


Sinop'ta Ramazan öncesi kilosu 70-80 TL arasında satılan Barbun'un fiyatı bugünlerde 20-25 TL arasından satılmaya başladı.


Balıkçı esnaflarından Can Demirtaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene havanın, suyun faydasından dolayı balıkların yumurtaları tuttu. Güzel yani. Fiyatlar da uygun. Normalde bu fiyatlarda yenmemesi lazım. Fiyatların daha fazla olması lazım. Şu an uygun. Bu sene de güzel geçecek gibi gözüküyor. Havasından, suyundan. Tabii önümüzdeki yaz ayı belirleyecek bu balıkçılığı. Şu an da böyle durum. Ramazan'dan önce Barbun'un fiyatı 70-80 TL arasındaydı. Şu an 20-25 TL. Çok uygun. Balık fiyatları düştü diyebiliriz" dedi.

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